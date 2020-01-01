Neymar: Jadon Sancho çok özel bir futbolcu

PSG'nin Brezilyalı yıldızından Jadon Sancho'ya övgü dolu sözler geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda PSG ile çeyrek finale çıkmak için mücadele edecek.

Bu önemli eşleşme öncesi PSG'nin yıldızlarından Neymar, Borussia Dortmund'un İngiliz oyuncusu Jadon Sancho hakkında düşüncelerini Sky Sports'a aktardı.

Haberin devamı aşağıda

Neymar "Jadon izlemekten keyif aldığım bir oyuncu. Birçok özelliği olan kaliteli bir isim. Çok özel bir futbolcu" ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Borussia Dortmund eşleşmesine de değinen Brezilyalı yıldız "Borussia fark yaratabilecek oyunculara sahip. Bu eşleşme şüphesiz izleyen herkese zevk verecek keyifli maçlara sahne olacaktır" şeklinde konuştu.

PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel de sakatlığı nedeniyle PSG'nin son 2 lig maçında forma giyemeyen Neymar'ın 18 Şubat Salı günü oynanacak Borussia Dortmund karşılaşmasına yetişeceğini belirtti.