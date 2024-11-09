Neymar'ın statta 16 milyon dolar'ı mı çalındı?

Brezilyalı Neymar, Al Hilal'in Al İttifaq ile oynayadığı maçtan önce 16 milyon dolar'ını mı çaldırdı?

Neymar'ın yüzüğünün çalındığı iddia edildi

Söylentiye göre yüzüğün değeri 16 milyon dolar

Peki gerçek ne?

NE OLDU? Al Hilal'in Al İttifaq'ı 3-1 mağlup ettiği maç sırasında soyunma odasından çimlere doğru ilerleyen Neymar'ın Suudi Arabistanlı bir taraftara yüzüğünü çaldırdığı iddia edildi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Neymar'ın tünelden çıkarken taraftarlarla selamlaştıktan sonra eline bakıp yüzüğünü aradığı daha sonra da taraftara baktığı görülüyor.

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BÜYÜK RESİM: Bu görüntü nedeniyle sosyal medyada Neymar'ın elindeki yüzüğü Suudi Arabistanlı bir taraftarın çaldığı ve yüzüğün değerinin de 16 milyon dolar (550 milyon TL) olduğu iddia edildi. Ancak iddialara net bir dille cevap veren Neymar yaşananları yalanladı.

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NE SÖYLENDİ? Hakkında çıkan habere sosyal medyadan tepki gösteren Neymar şunları söyledi: "Siz çıldırmışsınız. Sadece bu hafta üç tane yalan haber çıktı. Yüksek takipçili hesaplar yalan haberler yayıyor, bu utanç verici."