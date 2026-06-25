Neymar'ın sahalara dönüşünde Brezilya rahat bir galibiyet aldı ve grup birincisi oldu

Brezilya, Perşembe gecesinden Cuma sabahına uzanan maçta İskoçya’yı nispeten kolay bir şekilde mağlup etti. Miami’de Güney Amerika ülkesi, İskoçları 3-0’lık skorla geride bıraktı. Böylece Carlo Ancelotti’nin takımı, Fas ile aynı sayıda olan 7 puanda yer aldı. Ancak Brezilya, daha iyi gol farkına sahip olduğu için grup birincisi oldu.

Maçın daha dokuzuncu dakikasında Brezilya öne geçti. Scott McKenna’nın kendi ceza sahasında yaptığı çok aptalca bir top kaybının ardından Vinicius Junior kolayca golü attı.

On dakika sonra Real Madrid'in forveti, maçtaki ikinci golünü atacak gibi görünüyordu. Bu kez hata yapan Jack Hendry'ydi. Vinicius'a topu kaptırdı ve Vinicius da golü attı. Ancak sol kanat oyuncusu bunu kurallara aykırı bir şekilde yaptı, bu nedenle VAR golü geçersiz saydı.

İlk yarının bitimine az bir süre kala, ilk yarı boyunca üstün olan Brezilya yine golün eşiğine geldi. Matheus Cunha, kanattan gelen ortayı gole çevirmeye çalıştı ancak şutu çizgiden çıkarıldı.

Sonunda, ilk yarının uzatma dakikalarında Brezilya, rahatlatıcı 2-0 golünü attı. Bruno Guimarães’in mükemmel ortasını Vinicius, uzak direkte kafayla ağlara gönderdi.

İskoçya, ikinci yarının başında kurtarılabilecek ne varsa kurtarmaya çalıştı. Scott McTominay’ın kafası Alisson’un kollarına çarptı ve Curtis Shankland, hafif bir itme nedeniyle penaltı kazanamadı.

Sonunda Brezilya, maçı daha da kopardı. Guimarães’in muhteşem bir hareketinin ardından Cunha, boş kaleye topu itti. Manchester United’ın forveti, turnuvadaki üçüncü golünü attı.

Maçın bitimine on dakika kala Ancelotti, Neymar’ı sahaya sürmenin zamanının geldiğine karar verdi. Forvet, İskoçya karşısında 128. milli maçına çıktı. Bu, Ekim 2023’ten bu yana oynadığı ilk maçtı.