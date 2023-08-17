Neymar'ın PSG'deki mirasını Ousmane Dembele devraldı

- Dembele, 10 numaralı formayı giyecek
- Daha önce Neymar giyiyordu
- Ibrahimovic ve Ronaldinho da giymişti
NE OLDU? Ousmane Dembele, Barcelona'dan ayrılarak Paris Saint-Germain'e katıldı ve 26 numaralı formayı almıştı. Ancak Neymar'ın Al Hilal'e transferinin ardından Dembele, PSG'de 10 numaralı formayı giyecek.
BÜYÜK RESİM: Barcelona, PSG'nin Dembele için 50,4 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceğini açıkladı. Ousmane Dembele, 2017 yazında 135 milyon euro bonservis karşılığında Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya transfer oldu. Fransız oyuncu, sakatlıklar nedeniyle Katalan ekibinde istenilen etkiyi gösteremedi. Dembele, Barcelona ile 6 sezonda çıktığı 185 maçta 40 kez fileleri havalandırdı, 43 de gol pası verdi.
BİR FOTOĞRAFTA HİKAYE:
DEMBELE İÇİN SIRADA NE VAR? Fransız yıldız, PSG ile ilk maçına 19 Ağustos Cumartesi günü, Toulouse karşısında çıkabilir. Paris ekibi bu sezon Ligue 1'deki ikinci maçını Toulouse karşısında oynayacak.