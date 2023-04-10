Brezilyalı süperstar, son günlerde saha içinden çok saha dışındaki hareketleriyle gündemden düşmüyor.

Neymar'ın eski kız arkadaşı, yıldız oyuncuyla beraber grup seks yaptığını ima ederken TV sunucusunun ağzı bu söylem karşısında resmen açık kadı.

Brezilyalı şarkıcı Anitta, 2019'da David Broncano şovunda albümünün tanıtımını yaparken kendisinin ve üçüncü bir şahsın, o yılki Rio De Janeiro karnavalında samimi bir gece geçirdiklerinin izlenimini verdi.

Neymar, ayağındaki metatars kemiğini kırdıktan sadece aylar sonra memleketindeki karnavala katıldı.

Ve toplum içinde eski kız arkadaşı Anitta ile eğlenirken görüldü.

The Mirror aracılığıyla La Resistencia programında Neymar ile ilişkisi sorulduğunda Anitta, özel olarak parti yapmaya devam ettiklerini gösterdi.

Ne söylendi?

Anitta, ”Aşkım, anlamalısın ki geçen ay Brezilya'da Karnaval vardı. Karnaval ayı çok eğlenceli geçiyor ve ortalama bir ay değildir bizim için.

“Sana soruyorum, iki kişiyle aynı anda mı yatıyorsun, bir mi yoksa iki kişi mi?” diye Neymar'a sorduğunu anlattı.

Anitta ayrıca, Neymar’ın eski sevgilisi Bruna Marquezine'in karnavalın VIP alanında Neymar'la öpüştükleri sırada, çok yakınlarında olduğunu vurguladı.

Yaptığı bu açıklamaların ardından, Anitta’nın sosyal medya hesabındaki yorumlar ikiye katlandı.

Gelen yorumlar sonrasında Neymar’la sadece arkadaş olduklarını söyleyerek bu durumdan sıyrılmaya çalıştı.

Şöyle yazdı: "Neymar'ın uzun yıllardır arkadaşıyım. Marquezine'nin arkadaşı değilim ve o sadece basın danışmanım.

"Neymar ve Marquezine arkadaşı oldukları için aynı grup içerisindeydik.

“Çalışıyorum ve kendi paramı kazanıyorum ve başkaları yüzünden arkadaşlarımla dışarı çıkmayı bırakmayacağım.

“Ama insanlar Neymar'la yattığımı söylüyor ve bunun bir yalan olduğunu söylemek zorundayım.

“Neymar’la aramızda hiçbir şey olmadı, sadece arkadaşız!”