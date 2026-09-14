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Paris Saint-Germain v SK Slovan Bratislava - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

Çeviri:

Neymar'ın bununla ne ilgisi var? Torres, Ibrahimovic'in Paris'teki başlangıcını yakaladı

Brest - Paris Saint-Germain
Brest
Paris Saint-Germain
1. Lig
F. Torres
Neymar
Z. Ibrahimovic
Fransa

Paris Saint-Germain, Fransa Ligi'nin dördüncü haftasında Brest'i Ferran Torres'in attığı golle 1-0 mağlup etti.

Sport gazetesi, bu yaz Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e katılan Torres'in, kulübüyle oynadığı 5 maçta altıncı gole ulaştığını aktardı.

Ferran Torres, İspanya'nın 2026 Dünya Kupası'nı kazanmasında başrol oynadıktan sonra sezona yüksek bir moralle girdi.

Torres, Paris formasıyla ilk çıkışında Fransa Ligi'ndeki Rennes maçında iki gol atarak bir puanı kurtardı; ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında turnuvadaki ilk hat-trick'ini kaydederek parladı.

Dün pazar günü ise Torres muhteşem bir gol atarak, takımın Brest karşısında büyük zorluk yaşadığı bir maçta Paris Saint-Germain'e Fransa Ligi'ndeki ilk galibiyetini armağan etti.

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Paris Saint-Germain
PSG

Torres'in Paris'teki başlangıcını, kendisinden önce gelen bazı oyuncuların başlangıçlarıyla karşılaştırdığımızda, rakamları onu ilk 5 maçta yine 6 gol atan Zlatan İbrahimoviç gibi bir oyuncuyla aynı seviyeye koyuyor ve 5 gol atan Neymar'ın bir gol önüne geçiriyor.

Paris ekibi, Torres'i kadrosuna katmak için 48,5 milyon euro harcadı. Bu transfer, Fransa'nın başkentinde son derece iyi bir yatırım gibi görünürken, Barcelona da onun ayrılığından iyi bir gelir elde etti.

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