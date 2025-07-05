Neymar'ın annesinden yürek burkan çağrı

Brezilyalı süperstar Neymar'ın annesi, yürek burkan bir çağrıda bulundu.

Neymar'ın Instagram'da 1.800.000 takipçisi olan annesi Nadine Goncalves, kedisinin özel bakıma ihtiyacı olduğunu söyleyerek internet kullanıcılarından yardım istedi.

Kedinin nasıl bir özel bakıma ihtiyacı olduğuna dair ayrıntı vermese de Goncalves; Santos'taki evinde kendisiyle birlikte yaşayan evcil hayvanının Cuma günü ortadan kaybolduğunu açıkladı.

Brezilya'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu olan Neymar, Santos ile olan sözleşmesini Aralık ayına kadar uzatarak annesiyle aynı şehirde kalmasını ve birlikte daha fazla zaman geçirmelerini sağladı.

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Neymar'ın annesi, kedinin bir fotoğrafını paylaşarak şunları söyledi: "Acil!!! Bir kedi aranıyor, adı LEOA. Dün sabah, 27 Haziran, Kanal 5/Santos yakınlarında evden kayboldu. Özel bakıma ihtiyacı var."

İrtibat numarası bile paylaştı

Neymar'ın annesi ayrıca kediyi bulanların arayabileceği bir telefon numarası da paylaşarak şunları söyledi: "Lütfen onun nerede olduğunu bilen ya da yakınlarda gören herkes 13-978116262 adresinden bize ulaşsın. Lütfen onu bulana kadar bunu paylaşın."

33 yaşındaki futbolcu, Suudi Pro Ligi ekibi Al-Hilal ile olan anlaşmasının feshedilmesinin ardından Ocak ayında altı aylık bir anlaşmanın parçası olarak Brezilya kulübüne geri döndü.