Neymar ile Kylian Mbappe arasında ne oldu? Brezilyalı yıldızdan tuhaf veda

Al Hilal'e imza atan Neymar, PSG'deki takım arkadaşlarına hoşçakal derken Kylian Mbappe ile biraz soğuk vedalaştı.

Neymar, PSG'den ayrıldı

Al-Hilal'e imza atarak Suudi Arabistan'a gitti

Kylian Mbappe ile soğuk vedalaştı

NE OLDU? Neymar, iki yılda 300 milyon euro kazanacağı Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e imza attı. Reklam ve sponsor gelirleriyle bu bedelin 400 milyon euro'ya kadar çıkması bekleniyor. PSG'den ayrılmadan önce takım arkadaşları, teknik ekip ve personelle vedalaştı. Diğer takım arkadaşlarıyla sıcak bir kucaklaşma yaşayan Neymar, arasında gerginlik olduğu iddia edilen Kylian Mbappe ile biraz soğuk ayrıldı.

BÜYÜK RESİM: Neymar ile Kylian Mbappe arasında buzların erimediği iddia ediliyor. Fransız golcünün kulübe Neymar ile birlikte oynamalarının mümkün olmadığını söylediği öne sürülüyor.

SIRADA NE VAR? Neymar, Al-Hilal'in 19 Ağustos'ta Al-Feiha ile Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynayacağı mücadelede forma giyebilir.