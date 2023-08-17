Neymar ile Kylian Mbappe arasında ne oldu? Brezilyalı yıldızdan tuhaf veda

- Neymar, PSG'den ayrıldı
- Al-Hilal'e imza atarak Suudi Arabistan'a gitti
- Kylian Mbappe ile soğuk vedalaştı
NE OLDU? Neymar, iki yılda 300 milyon euro kazanacağı Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e imza attı. Reklam ve sponsor gelirleriyle bu bedelin 400 milyon euro'ya kadar çıkması bekleniyor. PSG'den ayrılmadan önce takım arkadaşları, teknik ekip ve personelle vedalaştı. Diğer takım arkadaşlarıyla sıcak bir kucaklaşma yaşayan Neymar, arasında gerginlik olduğu iddia edilen Kylian Mbappe ile biraz soğuk ayrıldı.
BÜYÜK RESİM: Neymar ile Kylian Mbappe arasında buzların erimediği iddia ediliyor. Fransız golcünün kulübe Neymar ile birlikte oynamalarının mümkün olmadığını söylediği öne sürülüyor.
SIRADA NE VAR? Neymar, Al-Hilal'in 19 Ağustos'ta Al-Feiha ile Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynayacağı mücadelede forma giyebilir.