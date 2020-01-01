Neymar: Her zaman Beckham'ı örnek aldım

PSG'nin Brezilyalı yıldızı, idol olarak gördüğü David Beckham'ın izinden gittiğini söyledi.

Kariyerini ekiplerinden PSG'de sürdüren Neymar, İngiliz efsane futbolcu David Beckham'ı kendisine rol model olarak belirlediğini açıkladı.

'nın Santos ekibinde forma giyerken 'nın ilgisini çeken ve kariyer basamaklarını tırmanarak futbol tarihinin en pahalı oyuncusu olan (222 milyon euro) Brezilyalı yıldız, David Beckham'dan ilham alıyor.

Otro isimli Youtube kanalında yer alan Legends on Legends programına konuk olan Neymar "Büyük bir Beckham hayranıydım. Gençlik zamanımda büyük oyuncuların hareketlerini örnek aldığımı hatırlıyorum. David'i tercih ettim çünkü onun topa vuruş tarzı, harika pasları, golleri ve saha içinde verdiği kararlar beni çok etkiledi" ifadelerini kullandı.

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24 haftası geride kalan Fransa Ligue 1'de en yakın takipçisi 'nın 12 puan önünde lider konumunda bulunan PSG ile bu sezon 18 resmi maça çıkan Neymar, 15 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.