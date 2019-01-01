Neymar: Her maçım deplasman maçı gibi olacak

Ligue 1’in beşinci haftasında Strasbourg karşısında PSG’ye galibiyeti getiren Neymar, taraftarların kendisine gösterdiği tepkileri değerlendirdi.

Paris Saint Germain, ’in beşinci haftasında konuk ettiği ’u Neymar’ın 90+2. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

Yaz transfer dönemi boyunca PSG’den ayrılmak istediğini belirten ve ’ya geri dönmeye çok yaklaşan Brezilyalı yıldız, takımının liderliğini sürdürmesini sağlamasına rağmen taraftarları memnun edemedi.

Neymar’ı ve babasını hedef alan afişler asan PSG taraftarları, maç öncesi oyuncuların isimleri anons edilirken Brezilyalı oyuncuya sıra geldiğinde yuhalamaya başladı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Neymar “Taraftarları anlıyorum ve onlar için bu durumun ne kadar zor olduğunu biliyorum. Ama artık PSG oyuncusuyum. Onlar için özel bir mesajım yok. Kariyerim boyunca tepki görmeye alıştım. Kendimi çok kötü hissediyorum. Bugünden itibaren biliyorum ki her maçım deplasman maçı gibi olacak. Benim kulüpten ayrılmak istediğimi herkes biliyor. Bunu defalarca tekrarladım. Ama transferim gerçekleşmedi ve PSG oyuncusu olmaya devam ediyorum. Bu takım için sahada her şeyimi ortaya koyacağım” ifadelerini kullandı.