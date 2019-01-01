Neymar: Hazard ile oynamayı çok isterim

Brezilyalı yıldız Neymar, önümüzdeki sezon Eden Hazard ile birlikte Real Madrid formasını giyme ihtimalini değerlendirdi.

’nun ’a gidişinin ardından sezonu kupasız kapatacak olan , gelecek sezon dünya yıldızlarını bir araya getirmek istiyor.

İsmi en çok Real Madrid ile anılan oyunculardan olan Neymar, bu ihtimal ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Fox Sports’a konuşan Neymar “Hazard ile birlikte oynamayı isterim. Benim stilime benzer bir oyun yapısı var. Bence bunu denemeliyiz. Birlikte büyük işler başarabiliriz” ifadelerini kullandı.

’dan ayrılmasına da değinen Brezilyalı oyuncu “Barcelona’dan ayrıldım çünkü yeni testler arıyordum. Barcelona beni her zaman etkileyen bir kulüp olmuştur. Hala da onları severim. Ayrılma sebebim tamamen yeni arayışlar bulma isteğimdi. Benim için zor bir karar oldu. Katalan ekipte yaşadığım anılar beni tereddütte bıraktı” sözleriyle açıklamasını noktaladı.

Yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalan Neymar, bu sezon PSG formasıyla çıktığı 24 resmi maçta 20 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.