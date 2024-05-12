Neymar gelecek sezon planını açıkladı: "Çok eğleneceğiz"

Al Hilal ile Suudi Arabistan'da şampiyonluk yaşayan Neymar gelecek sezon planlarından bahsetti.

Neymar bu sezonu sakat geçirdi

Ancak gelecek sezonun iyi geçeceğinden emin

Sol diz ön çapraz bağı ve menisküsünde yırtık tespit edilmişti

NE OLDU? Al-Hazm'ı 4-2 mağlup eden Al Hilal, Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr ile arasındaki puan farkını 12'ye çıkararak şampiyonluğunu ilan etti. Neymar geçtiğimiz Kasım ayında sol diz ön çapraz bağı ve menisküsünde yırtık tespit edildiği için sahalardan uzak kalmıştı. Ancak 2024-25 sezonu için heyecanını paylaştı.

NE SÖYLENDİ? Şampiyonluk kutlamaları sırasında konuşan Neymar şunları söyledi: "Kendimi iyi hissediyorum. Sahalara dönmek için sabırsızlanıyorum. Taraftarlar inanılmaz. Maalesef onlara hak ettikleri eğlenceyi sunamadım ama gelecek sezon çok eğleneceğimizden emin olabilirsiniz."

BÜYÜK RESİM: Al Hilal, Neymar olmasa da bu sezon Suudi Arabistan Pro Ligi'nde zirveyi domine etti. Henüz maç kaybetmediler ve en yakın rakibi Al Nassr'ı Şubat ayında 2-0 mağlup ettiler. Neymar'ın geri dönüşüyle birlikte Al Hilal muhtemelen kulübe yeni transfer gelmiş gibi hissedecektir.

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SIRADA NE VAR? Neymar'ın tedavisi hala daha sürüyor ancak haberlere göre Temmuz veya Ağustos aylarında sahalara geri dönecek. Neymar, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin yeni sezonunda oynamak için can atıyor.