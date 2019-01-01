Neymar, Galatasaray maçında oynayabilecek mi?

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a elenen PSG'de Neymar ceza almıştı. Peki Neymar, Galatasaray maçında oynayabilecek mi?

Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonunun grup maçları, 16 Eylül itibarıyla başlıyor.

A Grubu'nda yer alan , , ve ile mücadele edecek. Sarı kırmızılı ekip, gruptaki ilk maçında 17 Eylül'de Club Brugge ile karşılaşacak. Fatih Terim ve ekibi, ikinci maçında 1 Ekim'de sahasında PSG'yi konuk edecek.

Neymar, Galatasaray maçında oynayabilecek mi?

temsilcisi, geçtiğimiz sezon son 16 turunda Premier Lig ekiplerinden ile karşı karşıya gelmişti. İlk maçı İngiltere'de 2-0 kazanan PSG, rövanşta 3-1 mağlup olarak elenmişti. Uzatmalarda hakemin VAR'a giderek Manchester United lehine penaltı çalmasıyla 3. golü bulan Kırmızı Şeytanlar, çeyrek finale yükselen taraf olmuştu.

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Sakatlığı sebebiyle maçı tribünlerden takip eden Neymar, hakemin verdiği penaltıyı resmi sosyal medya hesabı üzerinden şu sözlerle eleştirmişti: "Bu bir rezillik. TV ekranından pozisyonun yavaş çekimini izlesinler diye futboldan anlamayan 4 tane adam görevlendirmişler."

Ardından UEFA, hakemlere karşı küçük düşürücü sözler sarf ettiği için Neymar'a 3 maç ceza vermişti. PSG'nin son 16 turunda elenmesi ve bu sezon da turnuvaya direkt olarak gruplardan katılmasıyla Neymar'ın 3 maçlık cezası, gruptaki ilk maç itibarıyla başlayacak.

Gruptaki ikinci maçında Galatasaray ile oynayacak olan PSG'de Neymar, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Paris ekibi, üçüncü maçta Club Brugge ile oynayacak ve Neymar'ın cezası bu maçla birlikte sona erecek.