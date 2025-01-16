Neymar dünyanın konuşacağı transferin eşiğinde

Al-Hilal'den ayrılmaya hazırlanan Neymar'ın yeni adresi belli olmak üzereyken oyuncunun menajerleri sansasyonel bir imzanın eşiğinde.

Neymar'ın Al-Hilal macerası bitiyor

Suudi Arabistan kariyeri sakatlıklarla geçti

Şimdi büyük bir transferin eşiğinde

NE OLDU? 2023-24 sezonu başında PSG'den Al-Hilal'e 90 milyon euro karşılığında transfer olan Neymar'ın Suudi Arabistan serüveni sona eriyor. Al-Hilal sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Neymar'ın opsiyonunu kullanmayıp oyuncuyla vedalaşma kararı alırken, Brezilyalı yıldız sürpriz bir transferin eşiğinde. Messi ile benzer kazançlar elde edeceği bir teklif alan Neymar'ın babası daha fazlasını istedi.

BÜYÜK RESİM: Neymar, Inter Miami forması giyen Lionel Messi'nin izinden gidebilir. L'Equipe'in haberine göre, Chicago Fire, Neymar ile resmi temaslara başladı. Chicago Fire yöneticileri, Avrupa'da Neymar'ın temsilcileriyle görüşme gerçekleştirdi.

NEYMAR'A MESSI KADAR TEKLİF: Chicago Fire'ın Neymar'a, Messi'nin sözleşmesine benzer bir kontrat teklif etmeye hazır olduğu söyleniyor.

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Ancak Neymar'ın babası oğlu için daha fazlasını istiyor. Geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan'da yıllık 100 milyon eurodan fazla kazanan Neymar'ın 70 milyon euro alması bekleniyor.