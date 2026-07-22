Neymar, Dünya Kupası hayal kırıklığının ardından tartışma yaratmaya devam ediyor

Brezilyalı Neymar da Silva, Seleçao formasıyla 2026 Dünya Kupası'na katıldıktan sonra ülkesine dönüşünün ardından yeniden tartışmaların odağı oldu.

Brezilya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası'na erken veda etti; tam olarak son 16 turunda, Norveç karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından turnuvadan elendi.

Erken elenmesinden birkaç gün sonra Neymar, bir poker turnuvasına katılmak üzere Las Vegas'ta boy göstererek herkesi şaşırttı.

Brezilya Milli Takımı kaptanının bu etkinlikteki varlığı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı; kimileri bunu, Brezilya'nın turnuvadan elenmesinin ardından yaşanan hayal kırıklığıyla açık bir çelişki olarak gördü.

Aynı durum yeniden tekrarlandı; ancak bu kez Neymar, kulübü Santos ile Güney Amerika Kupası eleme turnuvasının ilk turunda Universidad Central takımıyla oynanacak maç için Venezuela'ya gitmemesini fırsata çevirdi. Teknik ekibin kendisine dinlenme izni vermesinin ardından, Brezilya "Globo" kanalına göre arkadaşlarıyla birlikte Brezilya poker turnuvasının dördüncü aşamasına katıldı.

Brezilya "ESPN" kanalı ise, 2025 yılında Neymar'ın poker turnuvasına katılımı sırasında 53.500 Brezilya reali kazandığını belirtti. Bu aşama 30 Temmuz'a kadar sürecek ve Neymar'ın önümüzdeki günlerde yeniden katılması bekleniyor.