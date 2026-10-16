"Neymar değil": 100 milyon barajını iki kez aşan tek yıldız

Futbol dünyasında büyük rakamlar, yıldızların saha içindeki değerini kanıtlamak için her zaman yeterli olmuyor. Tarihin en pahalı transferinin rekoru hâlâ Neymar'ın elindeyken, Arjantinli Enzo Fernandez bonservis bedeli iki kez 100 milyon euro barajını aşan tek futbolcu olarak öne çıkıyor. Bu durum, piyasa değerinin sahadaki gerçek etkisiyle ne kadar örtüştüğü sorularını gündeme getiriyor.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Paris Saint-Germain, Neymar'ı Barcelona'dan kadrosuna katmak için 222 milyon euro ödedi. Enzo Fernandez'in kariyerinde ise iki dev transfer yer aldı: İlki Ocak 2023'te 121 milyon euro karşılığında Chelsea'ye, ikincisi ise geçen yaz 145 milyon euronun üzerinde bir bedelle Manchester City'ye gerçekleşti. Bu bilgiler rapordaki anlatıma dayanıyor.

Enzo, daha önce Arjantin ekibi River Plate'ten Portekiz'in Benfica takımına 44,25 milyon euro karşılığında transfer olmuş, ardından Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda dikkatleri üzerine çekerek Lionel Messi'nin de yer aldığı Arjantin Milli Takımı ile şampiyonluğa ulaşmıştı.

Peki Arjantinli orta saha oyuncusunun potansiyeli bu devasa yatırımları haklı çıkarıyor mu? Uluslararası konumuna ve teknik kapasitesine rağmen, forma giydiği takımların sonuçlarına ne kadar etki ettiği konusunda hâlâ soru işaretleri bulunuyor.

Chelsea'deki döneminde Enzo, liderlik kişiliğine, güçlü şutlarına ve orta sahada yoğun mücadele gücüne rağmen takımı eski günlerine döndürmeyi başaramadı. Kulüpteki en dikkat çekici kupası Dünya Kulüpler Kupası ile sınırlı kaldı.

Bireysel düzeyde ise oyuncu 170 maçta 31 gol atıp 30 asist yaptı. Bir orta saha oyuncusu için iyi sayılabilecek bu rakamlar, kendisi için olağanüstü bedeller ödenmesinin ne kadar mantıklı olduğu tartışmasını tek başına sona erdirmiyor; özellikle zaman zaman aşırı güç harcamaya dayalı oyun tarzına yönelik eleştiriler göz önüne alındığında.

Son dönemdeki bazı olaylar da futbolcuyu çevreleyen tartışmayı artırdı. Rapor, son Dünya Kupası finalinde Cubarsi'ye yaptığı sert müdahaleye dikkat çekiyor. Ardından oyuncu, Manchester City ile Paris Saint-Germain karşılaşmasında dikkat çeken bir olaya karıştı; topa ulaşmaya çalışırken hakeme arkadan çarparak onu yere düşürdü.

Bu görüntü, Enzo'ya faul verilmemesi konusunda soru işaretleri yarattı; video yardımcı hakem teknolojisinin müdahale etmemesi de eleştirildi. Devasa mali değer ile performansı ve davranışları üzerine süregelen tartışmalar arasında en öne çıkan soru şu: Enzo Fernandez kendisi için ödenen paraların karşılığını veriyor mu, yoksa adı artık saha içindeki etkisinden daha mı büyük?