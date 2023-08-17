Neymar'dan Suudi Arabistan'daki rakibi Cristiano Ronaldo'ya: "Herkes ona deli diyor!"

Al Hilal'e imza atan Neymar, Suudi Arabistan'a transfer olma furyasını başlatan Cristiano Ronaldo hakkında konuştu.

Neymar, Al Hilal'e katıldı

Ronaldo furyayı başlatan ilk yıldız olmuştu

Suudi Arabistan'a daha birçok yıldız gidecek gibi görünüyor

NE OLDU? 31 yaşındaki Neymar, PSG'den ayrılarak Al-Hilal'e imza attı ve Suudi Arabistan'a transfer olma furyasını başlatan Cristiano Ronaldo'ya teşekkür etti.

NE SÖYLENDİ? Neymar, Al-Hilal'in resmi kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi. "Bütün bunları Cristiano Ronaldo'nun başlattığına inanıyorum. Herkes ona 'deli' diyordu ve şu an ligin geldiği yeri görüyorsunuz."

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BÜYÜK RESİM: PSG, Neymar için Al Hilal'den 90 milyon euro alacağını açıkladı. Cristiano Ronaldo ve Neymar'ın haricinde Karim Benzema, N'Golo Kane, Sadio Mane ve Jordan Henderson gibi isimler de Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

@Alhilal_FC

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Al Ittifaq Twitter

NEYMAR İÇİN SIRADA NE VAR? Neymar, Jorge Jesus'un şans vermesi halinde Al Hilal ile ilk maçına 19 Ağustos'ta Al-Feiha karşısında çıkabilir.