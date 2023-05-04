Fransız ekibi PSG'nin taraftarları son günlerde Messi ve Neymar'ı hedef alırken Brezilyalı yıldız, yangını daha da körükledi.

NE OLDU? PSG taraftarları ile Neymar arasındaki ilişki, bir grup öfkeli taraftarın Boulogne-Billancourt'taki evinin önünde toplanıp hayal kırıklıklarını dile getirmesiyle zirveye ulaştı.

Taraftarlar, yıldız oyuncuya karşı oldukça öfkelilerdi ve takımdan gitmesini istediklerini haykırdılar ve tam da bu andan itibaren ilişkileri yeni bir boyut kazandı.

Çarşamba günü kulüp merkezinin önünde toplanan taraftarlar, PSG'den ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılan Messi'ye ağır küfürler ve hakaretler ettiler.

Ve tabii ki Brezilyalı yıldız Neymar da eleştirilerden nasibini almayı ihmal etmedi.

Neymar, kendisine yöneltilen hakaretlerin ardından öfkeli taraftarlarını daha da çıldırtacak bir harekete imza attı.

Brezilyalı yıldız, "İnsanların sizi fırtınaya sokmasına izin vermeyin, onları rahat bırakın" şeklinde Instagram'da bir paylaşımda bulundu.

Ancak Neymar, sadece paylaşım yapmakla kalmadı ve beğendiği bir paylaşımla taraftarlara daha net bir cevap vermiş oldu.

Instagram

BÜYÜK RESİM: Neymar, PSG'yi "küçük kulüp" olarak nitelendiren ve itibarını düşüren bir sosyal medya paylaşımını beğendi.

Altyazıda şöyle yazıyordu: "Harika olmak ile mükemmel olmak arasındaki fark!

"PSG'de eksiklikler var ve taraftarlarda da eksiklikler var!

"Büyük bir tarihe sahip olmak isteğe bağlı değil, kendinizi büyük olarak konumlandırdığınızda büyük olmazsınız. PSG, küçük bir kulüptü!"

Bu paylaşıma beğeni atan Neymar, taraftarların kendisine öfke kusmasının ardından kendisinin de oldukça sinirlendiğini de gözler önüne serdi.

SIRADA NE VAR? PSG, kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada hem Neymar hem de Messi'ye yönelik tacizi kınadı ve olayı "katlanılmaz" olarak nitelendirdi.

Arjantinli süperstar Messi'nin takımdan ayrılma ihtimali oldukça yüksek görünürken Neymar'ın ne yapacağı ise henüz belli değil.