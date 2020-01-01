Neymar, Brezilya Milli Takımı'ndan çıkarıldı

PSG'nin Başakşehir'le oynadığı mücadelede sakatlanan yıldız oyuncu, Brezilya Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı.

Neymar, sakatlığı nedeniyle Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'ndeki 3 ve 4. maçlarında forma giyemeyecek.

'in 28 Ekim'de Medipol ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu karşılaşmasının 26. dakikasında sakatlanarak oyundan alınmasından bu yana sahaya çıkmayan Neymar, milli formadan da uzak kalacak.

Brezilya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki forvet oyuncusu, milli takımın yarın TSİ 03.30'da ve 18 Kasım Çarşamba günü TSİ 02.00'de ile oynayacağı karşılaşmaların kadrosundan çıkarıldı.

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2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya, ilk 2 maçını kazanmıştı.