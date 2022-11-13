Neymar: "Başka bir Dünya Kupası oynayacağımı sanmıyorum"

Brezilyalı yıldız, son Dünya Kupası'nı oynamaya hazırlanıyor.

NE OLDU? Tite'nin şaşırtan bazı kararlarına rağmen Neymar'ın kadroya dahil edilmesi kimseyi şaşırtmadı. Uluslararası ilk maçına sadece 18 yaşında çıkan yıldız forvet, kariyerinin son Dünya Kupası olabileceğini açıkladı.

Ve ülkesini, Katar'daki dev turnuvada kupaya ulaştırmayı amaçlıyor.

NE DEDİLER: "Bu, benim için son Dünya Kupası'ymış gibi oynayacağım" diyen Neymar, Globo'ya şunları ekledi:

"Babamla konuşuyorum, hep konuşuyoruz, her maçı son maçımmış gibi oynuyorum, çünkü yarın ne olacağını bilemezsiniz.

"Başka bir Dünya Kupası oynayacağımı sanmıyorum. Bunu garanti edemem. Dürüst olmak gerekirse bilmiyorum. Sonuncusuymuş gibi oynayacağım.

"Belki bir tane daha oynarım, belki oynamam. Duruma göre değişir. Hoca değişikliği olacak ve o teknik direktörün benden hoşlanıp hoşlanmayacağını bilmiyorum."

BÜYÜK RESİM: Neymar, Liverpool'dan Roberto Firmino'nun yokluğuna rağmen, turnuvanın en etkileyici hücum hattını temsil eden all-star Brezilya takımının bir parçasını oluşturuyor.

Sonuç olarak Güney Amerika ülkesi, Neymar'ın ilk büyük uluslararası şampiyonluğu olacak olan Katar'daki turnuvayı kazanmanın favorilerinden biri.

Geçen yıl Copa America finalinde Arjantin'e yenilmelerinin acısını çıkarmaya çalışacaklar.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

BİLİYOR MUSUN? Neymar, Brezilya'nın tüm zamanlarda en fazla gol atan oyuncusu olan Pele'ye (77 gol) sadece iki gol uzaklıkta...

NEYMAR İÇİN SIRADA NE VAR? 2026 Dünya Kupası'nda oynayıp oynamayacağı belli olmayan Neymar, 24 Kasım'da Sırbistan'a karşı ülkesini temsil etmeye hazırlanıyor.