Neymar Barcelona'ya yeniden dava açıyor

Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, ödenmeyen maaşları sebebiyle eski takımı Barcelona'ya karşı yeniden dava açmaya hazırlanıyor.

2017'de 222 milyon euro karşılığında PSG'ye transfer olan 27 yaşındaki yıldız futbolcu Neymar, eski takımı 'dan alacaklarını tahsil etmek istiyor.

Neymar, PSG'ye gitmeden önce 2016'da Barcelona ile sözleşme uzatmış; ancak sözleşmesinde yer alan sadakat bonusunun ödenmediği gerekçesi ile mahkemeye başvurmuştu. Brezilyalı oyuncu Barcelona'dan yaklaşık 40 milyon euro talep etmişti.

El Mundo Deportivo'nun haberine göre yeniden dava açmaya hazırlanan Neymar, Barcelona'dan 3.5 milyon euro talep edecek. Ayrıca Neymar, kendisini aldatmaya çalıştığı ve misilleme yaptığı gerekçesiyle kulüp başkanı Josep Maria Bartomeu'yu suçladı.

Haberde yer alan bir diğer bilgiye göre ise Barcelona yönetimi, Neymar'dan 8.5 milyon euro alacaklı olduğunu öne sürüyor.