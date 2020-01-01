Neymar Barcelona'ya, Griezmann PSG'ye

Brezilyalı yıldız eski kulübüne dönmek istediğini bir kez daha gündeme getirdi.

ekiplerinden PSG'nin oyuncusu Neymar'ın adı, geçtiğimiz yaz transfer döneminden bu yana ile anılıyor.

Eski kulübüne dönmek istediğini söyleyen Brezilyalı oyuncu için Barcelona da planlarını hazırladı.

İspanya basınından Sport'un haberine göre Katalan ekip, bu transfer için harekete geçecek ve bu sezon beklenen performansı gösteremeyen Antoine Griezmann'a teklifte yer verecek.

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Barcelona için alternatiflerden biri de Lautaro Martinez...

'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Arjantinli oyuncu, İtalyan ekiple hala kontrat yenilemedi.

Bu sezon Neymar 22 resmi maçta 18 gol - 9 asist, Griezmann 37 resmi maçta 14 gol - 4 asist; Lautaro Martinez ise 31 resmi maçta 16 gol - 2 asistlik katkı sağladı.