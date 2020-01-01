Neymar, Barcelona'ya geri mi dönecek?

PSG'den ayrılıp Barcelona'ya geri dönebileceği konuşulan Neymar için bu transfer, maaşında büyük bir indirim yapması anlamına geliyor.

PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, sezon sonunda 'ya geri dönebileceği iddia ediliyor.

Fakat Neymar için Barcelona'ya dönmek, yıllık maaşında indirim yapması anlamına geliyor. Öte yandan PSG ise Brezilyalı yıldıza daha iyi bir yeni sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.

Mundo Deportivo' nun haberine göre Fransız kulübü Neymar'ın maaşına 14 milyon euro daha ekleyerek, yıldız oyuncuya yıllık 50 milyon euro teklif edecek. Bu 'nin Barcelona'da kazandığı maaşın aynısı anlamına geliyor.

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Habere göre Barcelona ise Neymar'a yıllık 20 milyon euro teklif etmeyi planlıyor.