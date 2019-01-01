Jordi Cardoner: Neymar Barcelona'ya geri dönmek istiyor

Barcelona Asbaşkanı Jordi Cardoner, Neymar'ın Barcelona'ya geri dönmek istediğini açıkladı.

'dan Paris Saint Germain'e 222 milyon euro'luk rekor ücretle transfer olan Neymar'ın Fransız ekibinde mutlu olmadığı biliniyor.

Katalan ekibinin asbaşkanı, Jordi Cardoner ise gündemi sarsacak bir iddiada bulundu. Cardoner, Brezilyalı yıldızın geri dönmek istediğini açıkladı.

Neymar'ın istediği, Barcelona'nın da bilgisi olmasına karşın Katalan ekibi Paris Saint Germain'le henüz bir transfer görüşmesi gerçekleştirmedi.

Cardoner'in açıklamaları şöyle;

"Doğru olan şey, Neymar'ın Barcelona'ya geri dönmek istemesi. Neymar'la sözleşme imzaladığımıza dair iddialar var. Onunla iletişime geçmedik ve imza atmadık. Onun gibi birçok kişi Barcelona'da oynamak istiyor. Neymar'ın geri dönmek istemesi beni şaşrtmadı. Daha önce başkarı da geri döndü (Pique, Fabregas)."