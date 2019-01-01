Neymar, Barcelona'ya çok yakın

Barcelona'nın Neymar'ın transferi için Paris St. Germain ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

, Neymar'ın transferinde sona yaklaştı. Katalan ekibinin günlerdir devam eden pazarlıklarda Paris St. Germain'ı ikna ettiği öne sürüldü.

BBC Sport'tan Guillem Balague'ın haberine göre iki kulüp yetkilileri son olarak salı günü Paris'te bir araya geldi.

Yapılan görüşmelerde 200 milyon euro bonservis bedeli artı üç oyuncunun kiralanması konusunda el sıkışıldı.

Tek pürüz kiralanacak futbolcular

Barcelona anlaşma kapsamında Ivan Rakitic, Ousmane Dembele ve Jean-Clair Todibo'yu bir sezonluğuna Fransız ekibine kiralık olarak verecek.

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Bu futbolcular Paris St. Germain'da kiralık oynamayı kabul ederlerse anlaşma resmiyete dökülecek.

Paris St. Germain Teknik Direktörü Thomas Tuchel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Neymar'ın Metz maçı kadrosunda da olmayacağını söylemişti.