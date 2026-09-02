Neymar, Barcelona'ya transferinin ardından Jesus'a kısa bir mesaj gönderdi

Santos'un yıldızı Brezilyalı Neymar, hemşehrisi Gabriel Jesus'a, onun dün salı günü resmen Barcelona'ya transfer olmasının ardından kısa bir mesaj gönderdi.

Hemşehrisinin Arsenal'den transferinin resmen açıklanmasının ardından eski Blaugrana oyuncusu, Instagram'da Jesus'un bir fotoğrafını, "İyi şanslar evlat" şeklinde kısa bir mesajla paylaştı.

İki Brezilyalı birbirlerini iyi tanıyor; A Milli Takım'da birlikte oynadılar. Ayrıca dört sezon Barcelona forması giyen ve bu süreçte 2015 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan, ardından 2017'de 222 milyon euroluk rekor bedelle Paris Saint-Germain'e katılan Neymar, Jesus'u Katalonya'da neyin beklediğini gayet iyi biliyor.

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Gabriel Jesus, Barcelona ile Haziran 2029'a kadar bir sözleşme imzaladı ve 9 numaralı formayı giyecek.

Julian Alvarez'i kadrosuna katmak için yoğun çaba harcayan ve aralarında Harry Kane, Lautaro Martinez ile Joao Pedro'nun da bulunduğu diğer seçenekleri değerlendiren Barcelona, sonunda 29 yaşındaki Brezilyalı forveti tercih etti.

Jesus, dizinde ciddi bir sakatlık yaşadığı zorlu bir sezonun ardından geliyor. Aralık ayındaki dönüşünün ardından Premier Lig'de yalnızca 13 maçta forma giydi; bu süreçte sadece iki maçta ilk 11'de yer aldı ve iki gol kaydetti.

Brezilya Milli Takımı ile 64 uluslararası maça ve 19 gole sahip olan Jesus, eski milli takım arkadaşının desteğiyle futbol kariyerini yeniden canlandırma hırsıyla Katalonya'ya geliyor.

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