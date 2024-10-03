Barcelona Başkanı Joan Laporta, Brezilyalı yıldızı Neymar'ı Katalan devine geri döndürüyor.

Uzun süreli sakatlığını atlatan Brezilyaı futbolcu Neymar'ın geleceği yavaş yavaş şekilleniyor.

2025 yazında Suudi Pro Lig kulübü Al-Hilal ile sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu ile ilgili ortaya çarpıcı bir iddia atıldı.

İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre Neymar, eski kulübü Barcelona'ya dönmeye oldukça yakın.

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'1 Ocak itibariyle...'

Söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi: "Görünen o ki Neymar 1 Ocak itibariyle (çok da uzak olmayan bir tarihte) kendisini istediği kulübe adayabilir.

Çünkü Al-Hilal ile olan iki yıllık sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona eriyor ve bunun karşılığında 320 milyon euroluk bir ücret alacak.

Brezilya basını aylardır yıldız oyuncunun Arabistan'dan ayrılıp geçici olarak bir yıllığına ülkesine gidebileceği yönünde spekülasyonlar yapıyor.

Amaç, 34 yaşında oynayacağı ve muhtemelen kariyerinin sonuncusu olacak 2026 Dünya Kupası için forma girmek

Joan Laporta'nın hayali

"Brezilyalı için son seçim kampanyası sırasında PSG'nin kapısını çalan Joan Laporta, yeni Spotify Camp Nou için medyaya bomba gibi düşecek bir isim arıyor.

Erling Haaland orta vadeli büyük hedef (Ayrıca Pep Guardiola Manchester City'den ayrıldığında hedef) ancak Brezilyalı Neymar, mükemmel bir geçiş çözümü olacaktır.

Gerard Romero bu yaz Jijantes kanalında Barça'nın forvet aradığını duyduğunda Brezilyalı oyuncunun kendisini teklif ettiğini bildirmişti.

'Laporta'nın elinde çok iyi bir arabulucu var'

Laporta'nın 'Neymar pembe dizisi' için elinde çok iyi bir arabulucu var. Brezilyalı oyuncunun PSG ile anlaşmasını sağlayan ve 10,7 milyon euroluk bir komisyon alan İsrailli süper menajer Pini Zahavi, aynı zamanda Barcelona Teknik Direktörü HansiFlick ile Robert Lewandowski'nin de temsilciliğini yapıyor."