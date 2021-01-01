Neymar aynı tarihte yine sahada olmayacak
Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain’in süperstarı Neymar sakatlığı sebebiyle yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacak. Fransa Kupası Son 64 Turu'nda Caen ile yapılan mücadelede sakatlanan Neymar'ın sakatlığının başka bir anlamı daha var.
Bir ay sahalardan uzak kalması beklenen Neymar yine kız kardeşi Rafaella Santos'un doğum gününde formasından uzak kalacak. 2015 yılından beri Neymar, kız kardeşinin doğum günü olan 11 Mart tarihinde ya sakalık ya da kırmızı kart cezasından dolayı sahada yer almadı.
Neymar bu süreçte, PSG'nin Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda oynayacağı Barcelona karşılaşmasında da forma giyemeyecek.
2015: Cezalı
2016: Cezalı
2017: Sakat
2018: Sakat
2019: Sakat
2020: Pandemi
2021: Sakat
30 Haziran 2022'de PSG ile sözleşmesi sona erecek olan Neymar bu sezon Fransız ekibinde forma giydiği 18 maçta 13 gol atarken 6 kez de asist yapma başarısı gösterdi.