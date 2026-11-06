Eşi görülmemiş bir manzarada, Brezilya kulübü Santos artık resmen tek bir ailenin yönetimine girmiş durumda: baba yönetimde üst düzey bir görev üstleniyor, oğul ise sahada takımın kaptanı. Köklü Brezilya kulübü bugün cuma günü, pek çok tartışmayı beraberinde getirecek bir kararı böyle açıkladı.

Santos, Neymar'ın babası Neymar Baba'yı kulübün icra direktörü olarak atadığını açıkladı. Bir buçuk yıldır boş kalan bu görevi, en azından 2026 yılının sonuna kadar üstlenecek olan isim, Brezilya'da "Neymar Pai" olarak biliniyor.

Menajerlikten icra direktörlüğüne

Neymar Baba, uzun süredir oğlunun menajerliğini yapıyor. Oğlu, Barcelona, Paris Saint-Germain ve Suudi Arabistan'ın Al Hilal kulübünde geçirdiği dönemlerin ardından 2025 yılında yetiştiği kulüp olan Santos'a geri dönmüştü.

Oğulun dönüşü duygusaldı, ancak babanın atanması hikâyeyi yalnızca bir yıldızın dönüşü olmaktan çıkarıp kulüp içinde tam bir aile projesine dönüştürüyor; baba yönetimsel kararlardan sorumlu olacak, oğul ise takımı sahada yönetecek.

Gelecek maçlar COR Serie A 17:30 SAN

Santos zor durumda

Bu atama son derece hassas bir zamanda geliyor. Santos kulübünün lakabı olan "El Peixe", geçen sezon küme düşmekten güçlükle kurtulduktan sonra şu anda Brezilya Serie A'da dört maç kala dokuzuncu sırada yer alıyor.

Aynı zamanda, 10 numaralı formanın sahibi Brezilyalı oyuncu Santos'un son iki maçında cezalı duruma düştü; bu da sezonun belirleyici aşamasında takım üzerindeki baskıyı artırıyor.

Yeni yönetimin hırsı, zaman zaman taraftarların öfkesi ve kaptanın dönüşü arasında Santos, tüm geleceğini Neymar ailesinin ellerine bırakmaya karar vermiş gibi görünüyor. Peki bu macera başarıya mı ulaşacak, yoksa zafer yaratmaktan çok tartışma doğuran bir hikâyeye mi dönüşecek?