Paris Saint-Germain'in yıldızı Neymar 2020 yılını kapattı

Paris Saint-Germain, Neymar’ın yıl sonuna kadar sahalara dönemeyeceğini açıkladı.

ekibi Paris Saint Germain, Neymar’dan gelen haberler bir kez daha yıkıldı.

Geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçının son dakikalarında Thiago Mendes’in müdahalesiyle ayak bileğinden sakatlanan Brezilyalı yıldızdan yeni haberler gelmeye devam ediyor.

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre Neymar, 2020’nin sonuna kadar sahalara dönemeyecek. Brezilyalı yıldız hafta sonundaki maçında oynayamayacağı gibi, yılın son maçı olan karşılaşmasını da kaçıracak.

Daha fazla takım

Kulüp,yıldız ismin Ocak ayında dönme ihtimali olduğunu da bildirdi. Paris ekibi, 2021’nin ilk maçında 6 Ocak günü ile karşılaşacak.

Neymar bu sezon dokuz gol ve beş asistlik bir performans sergiledi ama sakatlıklardan dolayı henüz istikrar sağlayamadı. Eylül ayında Covid-19 testleri de pozitif çıkan Brezilyalı oyuncu, bu sezon takımıyla üst üste üç maç oynayamadı.