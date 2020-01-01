Paris Saint-Germain'in yıldızı Neymar 2020 yılını kapattı
Ligue 1 ekibi Paris Saint Germain, Neymar’dan gelen haberler bir kez daha yıkıldı.
Geçtiğimiz hafta sonu oynanan Lyon maçının son dakikalarında Thiago Mendes’in müdahalesiyle ayak bileğinden sakatlanan Brezilyalı yıldızdan yeni haberler gelmeye devam ediyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Neymar, 2020’nin sonuna kadar sahalara dönemeyecek. Brezilyalı yıldız hafta sonundaki Lille maçında oynayamayacağı gibi, yılın son maçı olan Strasbourg karşılaşmasını da kaçıracak.
Kulüp,yıldız ismin Ocak ayında dönme ihtimali olduğunu da bildirdi. Paris ekibi, 2021’nin ilk maçında 6 Ocak günü Saint-Etienne ile karşılaşacak.
Neymar bu sezon dokuz gol ve beş asistlik bir performans sergiledi ama sakatlıklardan dolayı henüz istikrar sağlayamadı. Eylül ayında Covid-19 testleri de pozitif çıkan Brezilyalı oyuncu, bu sezon takımıyla üst üste üç maç oynayamadı.