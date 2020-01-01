Newton gidiyor, Avcı geliyor

Trabzonspor'da kötü sonuçların faturası Eddie Newton'a kesilirken, Abdullah Avcı'nın 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Sezona kötü başlayan 'da teknik adam değişikliği için geri sayım başladı. Bordo-mavili yönetim, Eddie Newton'la yollarını resmen ayırmaya hazırlanıyor.

Sabah Gazetesinden Yunus Emre Sel'in haberine göre; Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun bir numaralı adayı Abdullah Avcı. Ağaoğlu, deneyimli teknik adamla prensipte anlaştı. Newton ile yapılacak görüşme sonrasında Avcı'nın isminin açıklanması bekleniyor.

Trabzonspor'a 2+1 yıllık imza atması beklenen Avcı'nın ekibindeki isimler de belli. Orhan Ak teknik heyette yer alırken sürpriz bir isim ön plana çıktı. , Beşiktaş ve Trabzon'da forma giyen Egemen Korkmaz, ekibe dahil olacak. Heyetteki diğer isimler ise Haluk Güngör (kaleci antrenörü), Yaşar Çevikel, Caner Erol ve Özerk Tufan.