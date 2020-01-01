Newton gidiyor, Avcı geliyor
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Vedat Yangın
Sezona kötü başlayan Trabzonspor'da teknik adam değişikliği için geri sayım başladı. Bordo-mavili yönetim, Eddie Newton'la yollarını resmen ayırmaya hazırlanıyor.
Sabah Gazetesinden Yunus Emre Sel'in haberine göre; Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun bir numaralı adayı Abdullah Avcı. Ağaoğlu, deneyimli teknik adamla prensipte anlaştı. Newton ile yapılacak görüşme sonrasında Avcı'nın isminin açıklanması bekleniyor.
Trabzonspor'a 2+1 yıllık imza atması beklenen Avcı'nın ekibindeki isimler de belli. Orhan Ak teknik heyette yer alırken sürpriz bir isim ön plana çıktı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon'da forma giyen Egemen Korkmaz, ekibe dahil olacak. Heyetteki diğer isimler ise Haluk Güngör (kaleci antrenörü), Yaşar Çevikel, Caner Erol ve Özerk Tufan.