Newcastle United, Ramsey'in peşinde

Juventus'daki geleceği belirsiz olan Galli orta saha Aaron Ramsey'i Premier Lig'den isteyen takımlara Newcastle United'ın da katıldığı söyleniyor.

Newcastle United, yeni sezonda kadro kalitesini yükseltmek için tecrübeli orta saha oyuncusu Aaron Ramsey'i kadrosuna katmak istiyor.

Goal İtalya'dan Romeo Agresti'nin öğrendiğine göre Newcastle United, Aaron Ramsey'in Juventus'un kapısını çaldı. Saksağanların Galli orta saha için ilgisinin artarak devam edeceği tahmin ediliyor.

Torino ekibinde geleceği bir soru işaretini dönen Ramsey'in bir süredir Premier Lig'e döneceği konuşuluyordu. Adaylar arasında Calciomercato'nun haberine göre Ramsey'e ilgisini açıklayan Wolverhampton da var.

Newcastle United'ın da Wolverhampton gibi Galli oyuncu için herhangi bir resmi teklifte bulunmadığı sadece transfer için nabız yokladığı öğrenildi.

Juventus geçmişi ve Allegri'nin beklentisi

2019'da Arsenal'deki sözleşmesinin bitimiyle İtalyan temsilcisine katılan Ramsey, siyah beyazlılarda 65 maça çıkarken 12 gole doğrudan etki etti (6 gol, 6asist)

Ancak Ramsey geldiği günden bu yana beklentileri tam anlamıyla karşılayabilmiş değil.

Yeni sezonda siyah beyazlıların başında yer alacak Massimiliano Allegri Galli orta saha oyuncusundan en fazla verimi alabileceği pozisyon ve rolü belirlemiş durumda.

İtalyan teknik adam hazırlık maçlarında Ramsey'e savunma önünde oyun kurucu rolü verirken, ondan çok memnun kaldığını ve bu rolde çok başarılı olabileceğini söylemişti.