Newcastle United, rakibi Sean Steur için en fazla 60 milyon euro ödeyecek

Nico González, her iki kulübün de açıkladığı üzere Manchester City’den ayrılarak hemen Newcastle United’a katıldı. İspanyol orta sahanın transferi için 55 milyon euro ödendiği, bonuslarla birlikte bu rakamın yaklaşık 60 milyon euroya çıkabileceği belirtildi.

Manchester City, González’i Şubat 2024’te FC Porto’dan 60 milyon euro karşılığında transfer etmişti. 18 ayda 59 maçta 4 gol atan oyuncu, EFL Cup ve FA Cup zaferleri yaşadı.

Yılbaşından sonra orta saha oyuncusu Premier League’de yalnızca iki kez ilk 11’de başladı. İspanyol futbolcu kısa süre önce Arsenal’e 3-0 kaybedilen Community Shield maçında oyuna sonradan girdi. Geçen pazar günü ise Bournemouth karşısında alınan 2-1’lik galibiyette 90 dakika yedek kulübesinde oturdu.

González daha önce yedek rolüyle ilgili bir sorunu olmadığını ve City’de kalmak istediğini söylemiş olsa da artık Newcastle United’a gidiyor. Oyuncunun Manchester City ile sözleşmesi iki sezon daha devam ediyordu.

İspanyol futbolcu, İngiliz devinin internet sitesine yaptığı açıklamada, “Manchester City’nin bir parçası olmak bir ayrıcalıktı. Dışarıdan bakınca bunun ne kadar harika bir kulüp olduğunu kavramak zor. Yönetim, oyuncular, teknik ekip, personel ve taraftarlar bunu inanılmaz derecede özel kılıyor” dedi.

González, teşekkür mesajına, “Bu takım için oynamak gerçekten bir onurdu. Buradaki zamanımdan keyif aldım ama daha sık oynamak istiyorum. Ancak City’den sevgi ve minnettarlık dışında hiçbir şey taşımadan ayrıldığımı içtenlikle söyleyebilirim” ifadelerini ekledi.

Böylece Sean Steur, Newcastle’da bir rakiple daha karşılaşacak. Eski Ajaxlı futbolcu normalde daha ileri bir rolde oynuyor ancak pazar günü Liverpool karşısında alınan 2-2’lik beraberlikte daha çok ön libero gibi görev yaptı. Newcastle United, Sandro Tonali ve Bruno Guimarães’in ayrılığının ardından orta saha için takviye arıyordu.