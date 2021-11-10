Newcastle United’dan beş kişilik liste: İlk sırada Toni Kroos var

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu tarafından satın alınan Newcastle United, yeniden yapılanma sürecine takımın başına Eddie Howe’u getirerek başlamıştı.

Takım henüz alt sıralardan kurtulmayı başaramadı, ama Tyneside tribünlerini dolduran taraftarları şimdiden yeni transferlerin heyecanı sarmış durumda.

Bu sezon önceliğini ligde kalmak olarak belirleyen yönetim, gelecek yıl üst sıraları hedefleyecek bir kadro oluşturmak için çalışmalara başladı. Marca’nın haberine göre; Newcastle’ın transfer listesinde beş isim yer alıyor.

Listedeki beş isim

Toni Kroos

Alman yıldız listedeki isimler içinde transfer edilmesi en zor gözüken oyuncu. Ancak Newcastle United, en azından Kroos’u Real Madrid’den koparma olasılığını araştırmak istiyor.

Real Madrid ile iki yıl daha sözleşmesi bulunan Kroos, daha önce kariyerini İspanyol ekibinde noktalamak istediğini açıklamıştı. Her ne kadar koşullar farklı olsa da, Messi’nin bile Barcelona’dan ayrıldığı bir dünyada hiçbir transfer için imkansız demek doğru değil.

Niklas Süle

Savunmadaki sıkıntıları çözmek isteyen Newcastle’ın bu bölgedeki ilk hedefi Bayern Münih’in milli stoperi.

Genç oyuncu Tanguy Nianzou’nun gösterdiği gelişim göz önüne alındığında, Bayern’in yüklü bir bonservis karşılığında Süle’yi elden çıkarması pek de olanaksız gözükmüyor.

Donny Van de Beek

Manchester United’da Solskjaer’in en fazla eleştirilmesine neden olan oyuncuların başında Van de Beek geliyor.

Norveçli teknik adamın kulübeye mahkum ettiği Hollandalı orta saha oyuncusunun takımdan ayrılmak istediği biliniyor.

Ajax’a Van de Beek için 40 milyon euro ödeyen Manchester United’ın, Newcastle’dan bu civarda bir bonservis talep etmesi olası.

Jesse Lingard

Kırmızı Şeytanlar’da dışlanan isimlerden biri de yetenekli hücumcu Lingard. Yazın 28 yaşındaki oyuncunun West Ham’a transfer olmasına izin vermeyen Solskjaer, Lingard’a sadece 160 dakika süre vererek kafaları karıştırdı.

Lingard’ın 2022 Dünya Kupası’nda yer alma isteği, Ocak ayında forma şansı bulabileceği bir takıma gitme ihtimalini güçlendiriyor.

Tyrone Mings

Mings, geçmişte Bournemouth’ta Howe ile birlikte çalışmıştı. Her ne kadar o dönemde fazla süre alamasa da, Aston Villa’daki performansıyla seviye atladığını söylemek yanlış olmaz.

Premier Lig tecrübesiyle savunmada lider rolünü üstlenebilecek bir profil çizen Mings, Newcastle’ın aksayan savunmasını toparlayacak isim olabilir.