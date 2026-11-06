Newcastle United Teknik Direktörü Matthias Jaissle, Sean Steur'un gelişiminden çok memnun. Ancak Ajax'tan transfer edilen orta saha oyuncusunun yakın zamanda ilk 11'de yer bulması beklenmiyor. Jaissle yine de ona daha fazla süre vermek istiyor.

Steur, geçen yaz Ajax'tan 27 milyon euro karşılığında transfer edildi. Volendamlı oyuncu, İngiltere'nin kuzeyindeki kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı.

Genç orta saha oyuncusu, sezon öncesi hazırlık döneminde önce Eddie Howe'dan, ardından Jaissle'den sık sık şans buldu. Ancak Premier League'de her seferinde yedek kulübesinde yer almak zorunda kaldı.

Steur, geçen hafta Everton'a 3-1 kaybedilen İngiltere Lig Kupası maçında da "yalnızca" on dakika oynayabildi. Geçen hafta sonu ise Premier League'de Everton deplasmanında alınan 0-1'lik yenilgide yine sadece 27 dakika süre aldı.

Bu arada taraftarların eski Ajaxlı oyuncuya daha fazla şans verilmesi yönündeki çağrıları giderek artıyor. Steur, sahada kaldığı dakikalarda Newcastle United taraftarlarını oldukça etkiliyor.

Buna rağmen Steur'un gelecek hafta sonu Fulham karşısında ilk 11'de sahaya çıkması beklenmiyor. "Hepimiz Sean'dan memnunuz. Son maçta oyunumuza pek çok olumlu katkı sağlayabileceğini gösterdi. Çok büyük bir potansiyeli var. Ancak o ve Nico González açıkça birbirine benzeyen oyuncular, benzer profiller..."

Alman teknik direktör, basın toplantısında sözlerini şöyle tamamladı: "Gelişimi doğru yönde ilerlediği için onun daha fazla süre almasını sağlayacak bir yol bulmalıyız."