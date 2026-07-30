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Al Ahli v Al Duhail: AFC Champions League EliteGetty Images Sport

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Newcastle tek sebep değil: Yaisle'nin Ahly'den ayrılışının perde arkasındaki tüm hikaye

Transfers
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M. Jaissle
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Alman teknik direktörden ağır toplu sürpriz

Basın raporları, Suudi Al Ahli takımının teknik direktörü Alman Matthias Jaissle'nin önümüzdeki dönemde takımın başından ayrılma kararı almasına iten gerçek nedenleri ortaya çıkardı.

Basın raporları, Jaissle'nin bugün perşembe günü, gelecek sezon eski teknik direktörü Eddie Howe'un yerine Newcastle United takımını çalıştırmak amacıyla Al Ahli teknik direktörlüğünden istifasını sunduğunu doğrulamıştı.

Suudi "Al Riyadiyah" gazetesi, Jaissle'nin ayrılığının yalnızca Newcastle'ı çalıştırmak için aldığı teklif nedeniyle değil, aynı zamanda gelecek sezonun sonunda Al Ahli ile sona erecek sözleşmesinin yenilenmesi konusundaki anlaşmazlık nedeniyle de olduğunu doğruladı.

Gazete, Alman teknik direktörün yeni sözleşmeye, görevinden alınması durumunda sözleşme bedelinin tamamını almasını sağlayacak bir madde koymak istediğini, buna karşılık maaşının artırılmaması konusunda da mutabık kaldığını açıkladı.

Suudi kulüp bu maddeyi reddetti; özellikle yeni sözleşme 2030'a kadar önümüzdeki 4 yıl uzayacağı için cezai şartın yalnızca 6 aylık bir değerde olması konusunda ısrar etti; bu da değerinin 150 milyon Suudi riyalini aşacağı anlamına geliyordu.

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Al Ahli, Portekiz'deki dış kampının sonunda spor direktörü Roy Pedro'nun da katılımıyla düzenlenen bir toplantıda anlaşmaya varmaya çalıştı, ancak bu gerçekleşmedi ve Jaissle, Suudi Arabistan'a döner dönmez, takıma Cidde'ye eşlik etmeksizin istifa etmeye karar verdi.

Jaissle'nin 2023'ten bu yana Al Ahli'yi çalıştırdığı, takımla üst üste iki sezon AFC Şampiyonlar Ligi Elit şampiyonluğuna ulaştığı, ayrıca tam 9 yıllık aradan sonra takımla Suudi Süper Kupası'nı kazandığı hatırlatılır.

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