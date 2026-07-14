Newcastle, Arteta’ya büyük bir “şok” yaşattı

Arsenal, orta sahasını Brezilyalı yıldız Bruno Guimarães ile güçlendirme çabalarında büyük bir darbe aldı; Newcastle United, 50 milyon sterlinlik ilk teklifi reddetti ve takım kaptanını bırakmak için bu tutarın neredeyse iki katını talep etti.

İngiliz "The Telegraph" gazetesi, "Topçular" yönetiminin ilk teklifinin "Magpies"i milli oyuncusundan vazgeçmeye ikna etmek için yeterli olacağını düşündüğünü, ancak kuzeydeki kulübün 100 milyon sterlin civarında yeni bir fiyat belirleyerek herkesi şaşırttığını bildirdi.

Talep edilen miktar, Tottenham Hotspur'un vatandaşı Sandro Tonali'yi kadrosuna katmak için ödediği bedele eşdeğer olup, bu durum Newcastle'ın, takıma katıldığından beri takımın belkemiği haline gelen Brezilyalı yıldızına ne kadar sıkı sarıldığını yansıtıyor.

Gimarães, Şampiyonlar Ligi’nde tekrar forma giyebileceği ve Premier Lig şampiyonluğu için gerçek bir rekabetin yaşandığı Birleşik Arap Emirlikleri’ne transfer olma fikrine açık olsa da, 26 yaşındaki oyuncu mevcut kulübüyle çatışmaya girmek ya da onu kendisini satmaya zorlamak niyetinde değil.

Gimarish’in Arsenal’a katılma isteği, daha büyük zorluklara göğüs germe arzusunu ortaya koyuyor; ancak Fransız takımı Lyon’dan geldiğinden beri kendisine kucak açan Newcastle’a ve taraftarlarına duyduğu saygı, transferin tamamlanması için baskı olarak yorumlanabilecek her türlü davranışı reddetmesine neden oluyor.

Arsenal şimdi zor bir kararın eşiğinde: Ya Newcastle’ın taleplerini karşılamak için teklifini önemli ölçüde artıracak ya da teknik direktör Mikel Arteta’nın yeni sezon öncesinde orta sahayı güçlendirmek için en büyük öncelik olarak gördüğü bu transferden tamamen vazgeçecek.

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