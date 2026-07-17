Neville, Romero’ya sert bir şekilde yanıt verdi: Messi’yi her gün kucaklamalı

Manchester United efsanesi Gary Neville, Arjantin milli takımının savunma ikilisine yönelik eleştirilerinden hiç vazgeçmediğini vurguladı ve ikiliyi savunma hatalarından sürekli kurtaran kişinin Lionel Messi olduğunu belirtti.

Bu açıklama, “Tango”nun 2026 Dünya Kupası finaline yükselmesinin ardından Christian Romero’nun Neville’e yönelttiği eleştirilere yanıt olarak geldi.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, İngiltere'yi eleyerek finale yükselmenin ardından Cristian Romero'nun Neville'e verdiği yanıt, tartışmayı sona erdirmedi, aksine daha da alevlendirdi.

Arjantinli savunma oyuncusunun, Neville’e “Umarım futbolu bıraktığımda bu kadar aptal olmam” şeklinde sert bir mesaj göndermesinden birkaç saat sonra, Arjantin milli takımının savunmasına yönelik eleştirilerine yanıt olarak eski Manchester United efsanesi de cevap vermeye karar verdi, ancak bunu tutumundan bir adım bile geri adım atmadan yaptı.

Neville, önceki açıklamalarının arkasında durduğunu yineledi, özür dilemeyi veya sözlerinin sertliğini yumuşatmayı reddetti ve İngiltere ile Arjantin arasındaki yarı final maçı öncesinde yaptığı analizin doğruluğunu vurguladı.

Neville, “Bir oyuncuyu izlediğimde neyden bahsettiğimi bildiğimi düşünüyorum,” dedi ve ardından Arjantin’in stoper ikilisinin hâlâ büyük bir parlaklık ile performansının öngörülemezliği arasında gidip geldiğini bir kez daha vurguladı.

Neville, Arjantin milli takımının eleme turlarında 6 gol yediğine dikkat çekerek, sosyal medyayı ateşe veren şu açıklamayı yaptı: "Ya önlerinde Lionel Messi olmasaydı? Bu ikili, her günün her dakikasında ona sarılmak zorunda kalırdı. Çünkü gerçek şu ki, Mısır karşısında iki gol, Yeşil Burun Adaları karşısında iki gol, İsviçre karşısında bir gol ve İngiltere karşısında bir gol yedikten sonra onları kurtaran kişi o."

İngiliz yorumcu, Messi’nin savunmacıların hâlâ yaptığını düşündüğü birçok savunma hatasını gizlemeyi başardığını düşünüyor.

Neville, ikilinin yeteneklerinden asla şüphe etmediğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Onların muhteşem olduğunu da söyledim. İkisi de doğanın birer gücü. Her top mücadelesini kazanıyorlar ve olağanüstü bir karaktere sahipler.”

Ancak hemen ardından ikiliyi eleştirmeye devam ederek şunları ekledi: “Hatalar yapıyorlar, hem de çok fazla. Garip bir şekilde zirveden dibe düşüyorlar.”

Neville, Christian Romero’nun bu Dünya Kupası’ndaki muhteşem performansının fikrini değiştirmediğini vurguladı ve görüşünü desteklemek için Arjantinli savunma oyuncusunun geçen sezon Premier Lig’deki performansını örnek gösterdi.

Şöyle devam etti: “Küme düşmenin eşiğinde olan ve 65 gol yiyen bir takımda oynadı. Bir oyuncuyu izlediğimde neyden bahsettiğimi bildiğimi düşünüyorum.”

Sözlerini şöyle tamamladı: “Bence Romero hâlâ nispeten genç. Henüz deneyimli bir savunma oyuncusu haline gelmedi. Messi olmasaydı, ikisi hakkında çok daha fazla konuşuyor olurduk. Dün gece gördüklerimiz ise tam anlamıyla bir deha gösterisiydi.”