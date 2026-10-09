Spor yorumcusu ve eski Manchester United yıldızı Gary Neville, kulübün ciddi mali ihlaller nedeniyle suçlu bulunması kararının ardından, Manchester City'nin bu sezon Premier Lig şampiyonluğunu kazanması halinde "kıyametin kopacağını" vurguladı.

Manchester City, dokuz sezon boyunca ligin mali kurallarını ihlal etmekle ilgili tüm suçlamalardan ve Premier Lig soruşturmalarıyla iş birliği yapmamaya ilişkin suçlamaların çoğundan suçlu bulunmasının ardından bir belirsizlik dönemiyle karşı karşıya. Kulüp, "Premier Lig kurallarını yaklaşık on yıl boyunca sistematik şekilde ihlal etmekle" suçlandı. City'nin 130 suçlamasına ilişkin yankı uyandıran raporda, kulübün "hayali" ticari anlaşmalarda 900 milyon sterlin tutarında bir meblağı gizlediği de ortaya çıktı.

Manchester City ise herhangi bir ihlal işlediğini uzun süredir reddediyor ve resmi bir itiraz başvurusunda bulunarak masumiyetini kanıtlayacağını taahhüt etti. Kulübün büyük bir puan silme cezası ya da devasa bir para cezası alabileceğine dair tahminler var; ancak kulübün yasal bir mücadeleye girme isteği işleri daha da karmaşık hale getirebilir.

Neville, Manchester City'nin lig şampiyonluğunu kaldırması riskinden kaçınmak için davanın şubat ya da mart ayına kadar sonuçlandırılması gerektiği görüşünde. İngiliz "The Sun" gazetesinin aktardığına göre "Overlap Daily" programında konuşan Neville şunları söyledi: "Manchester City'nin bu yıl ligi kazanmasını izlemek son derece zor olacak."

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Şunları ekledi: "Manchester City mayıs ayında Premier Lig şampiyonluğunu kaldırırsa, bence kıyamet kopar. Bu meselenin şubat ya da mart ayına kadar ele alınması gerektiğini düşünüyorum."

Neville ayrıca, Salford City kulübüne sahip olması nedeniyle gereklilikler hakkındaki tecrübesine ve bilgisine dayanarak, Manchester City'nin Premier Lig'in sahiplik ve hissedarlık testini geçemeyeceğini öne sürdü. Bu konuda şunları ekledi: "Bir sahip ve yönetici olarak, bu testin fiili kriterlerini biliyorum. Eğer bu, yönetici ve sahip olabilmem için benim de uymam gereken testin aynısıysa, onlar bu testi geçemez. Mesele bu kadar basit."