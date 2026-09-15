24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Çeviri:

Neves parlamaya devam ediyor: Savic, Hilal'in Al-Gharafa karşısındaki ikinci golünü kaydetti

Al Hilal - Al-Gharafa
Al Hilal
Al-Gharafa
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Suudi Arabistan
Katar

Büyük heyecan

 Hilal, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kingdom Arena Stadı'nda Katar temsilcisi El Garafa'yı konuk ettiği ve AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftası kapsamında oynanan karşılaşmada rakip filelere ikinci golünü de ekledi.

Gol, 73. dakikada Sergej Milinkovic-Savic'ten geldi; oyuncu, takım arkadaşı Ruben Neves'in nefis ortasından yararlanarak güçlü bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Neves ise ilk golü 45+3. dakikada penaltı atışından kaydetmişti.

  Hatırlatmak gerekirse, 32. dakikada Hilal oyuncusu Crysencio Summerville ile El Garafa forması altında ilk maçına çıkan İsmael Bennacer arasında bir arbede yaşandı.

Olay, iki takımın oyuncuları arasında sert bir kavgaya dönüştü ve hakem hem Summerville'e hem de Bennacer'e kırmızı kart gösterdi.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin