Hilal, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kingdom Arena Stadı'nda Katar temsilcisi El Garafa'yı konuk ettiği ve AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftası kapsamında oynanan karşılaşmada rakip filelere ikinci golünü de ekledi.

Gol, 73. dakikada Sergej Milinkovic-Savic'ten geldi; oyuncu, takım arkadaşı Ruben Neves'in nefis ortasından yararlanarak güçlü bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Neves ise ilk golü 45+3. dakikada penaltı atışından kaydetmişti.

Hatırlatmak gerekirse, 32. dakikada Hilal oyuncusu Crysencio Summerville ile El Garafa forması altında ilk maçına çıkan İsmael Bennacer arasında bir arbede yaşandı.

Olay, iki takımın oyuncuları arasında sert bir kavgaya dönüştü ve hakem hem Summerville'e hem de Bennacer'e kırmızı kart gösterdi.