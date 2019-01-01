Neustadter'den Beşiktaş itirafı

Sezon içinde Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Roman Neustadter Beşiktaş'tan teklif bekliyor.

ile sözleşmesi biten ve sarı lacivertli kulübe veda eden Roman Neustadter, büyük ihtimalle Beşiktaş'ta oynayacağını söyleyerek kendisine gelen teklifleri beklemeye aldığı öğrenildi.

DHA'dan Ali Danaş'ın haberine göre; Rus futbolcunun İstanbul'daki yakın çevresine, Abdullah Avcı'nın 'i çalıştırdığı dönemde kendisiyle çalışmak istediğini ve sezon sonu için anlaştıklarını söylediği öğrenildi:

"Abdullah Avcı beni Başakşehir'e istiyordu, hatta kendisiyle her konuda anlaşmıştık. Şimdi Beşiktaş'ın teknik direktörü oldu ve ben de büyük ihtimalle Beşiktaş'a gideceğim. Menajerim bir kaç gün içinde Beşiktaş yönetimi ile görüşüp bu transferi olumlu veya olumsuz kesin sonuca bağlayacak. O yüzden henüz İstanbul'daki evimi bile boşaltmadım.

Abdullah Avcı'nın benimle çalışmak istemesi gurur verici. 'dan ve 'dan gelen tüm teklifleri şu an için askıya aldım. Bir kaç güne durumum belli olur.".