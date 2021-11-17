Hiannick Kamba, dört yıl önce düzmece bir ölümle sigorta şirketini dolandırdığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.

Schalke altyapısında yetiştikten sonra kariyerini Almanya’nın alt liglerinde sürdüren Kongo asıllı savunma oyuncusu, 2016’da profesyonel futbol hayatını noktalamıştı.

Kemba ve işlenen suçta parmağı olan eşi, üç yıl 10 ay hapis yatacak. Söz konusu olayın başlangıcı, 9 Ocak 2016’da, Kongo’da gerçekleştiği iddia edilen bir otomobil kazasına dayanıyor.

Neler yaşandı?

Bild’in haberine göre, kazada öldüğü sanılan Kamba, üç yıl sonra, 2019’da yeniden ortaya çıktı. Kamba, Almanya’nın Ruhr bölgesindeki bir enerji şirketinde teknisyen olarak çalışıyordu.

Savcının hazırladığı dava dosyasında, çiftin Kamba’nın ölümünü sahnelemeye beraber karar verdiği belirtildi. Ayrıca olaydan sonra çiftin boşandığı da belirtildi.

Kamba’nın avukatı, müvekkilinin sigorta şirketinden tahsil edilen paradan pay almadığını öne sürerken, Kamba’nın eşi Christina da kararın ardından “adalete olan inancını kaybettiğini” ve masum olduğunu söyledi.

Kendini kaçırıldığını söylerek savundu

Kamba savunmasında, hakkında öldüğü yönünde çıkan haberlerin asılsız olduğunu bildirmek için 2018’de Kinshasa’daki Alman büyükelçiliğine gittiğini söyledi.

Kamba yetkililere verdiği ifadede, Ocak 2016’da Kongo’ya yaptığı gezi sırasında arkadaşları tarafından kimliksiz, parasız ve telefonsuz bir şekilde terkedildiğini, ardından kaçırılarak Kongo kırsalındaki bir köye götürüldüğünü belirtti.

Kamba’nın ölümü açıklandıktan sonra sigorta şirketinden 1.2 milyon euro’luk ödemeyi alan kişi ise eşi Christina’ydı.