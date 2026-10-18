Neuer, Bayern Münih - Arsenal maçı öncesi şüpheleri artırdı

Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer'in, Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta kapsamında önümüzdeki çarşamba Allianz Arena'da Arsenal karşısında forma giyip giyemeyeceği şüpheli hâle geldi; zira oyuncunun hazır olup olmadığına dair yeni endişeler ortaya çıktı.

İlk plan, Avrupa mücadelesi öncesinde zamanında toparlanmasını güvence altına almak için dün Leipzig karşısında kendisine dinlenme vermekti.

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, dün cumartesi Bundesliga'da Leipzig'e karşı alınan 6-1'lik galibiyetin ardından şunları söyledi: "Ayağında bir miktar sıvı birikmesi vardı ve bu durum bugün oynamasına izin vermedi. Çarşamba günü oynamasına imkân verecek bir tablo olup olmayacağını göreceğiz."

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Alman "Bild" gazetesine göre, ayakta sıvı birikmesi, aşırı yüklenme sonucunda olduğu gibi bir tahriş tepkisi olabilir ve bu durum mutlaka belirli bir sakatlık bulunduğu anlamına gelmiyor.

Neuer'in hafta başında takımla birlikte antrenmanlara dönememesi hâlinde, Arsenal karşısında Bayern Münih kalesini yeniden Jonas Urbig'in koruması bekleniyor.

Bavyera devi, Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında ev sahibi Norveç ekibi Viking ile 3-3 berabere kalmasının ardından Avrupa kupasında galibiyet yoluna dönmeyi hedefliyor.



