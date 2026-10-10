Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer, Almanya Ligi'nin beşinci haftasında bugün cumartesi günü "WWK Arena" sahasında ev sahibi Augsburg karşısında 2-2 biten maçta, takımının başlama düdüğünden sadece 8 saniye sonra yediği erken golde sorumluluğunun bulunduğunu kabul etti.

Neuer, maçın ardından yaptığı basın açıklamalarında şunları söyledi: "Benim aptalca bir hatamdı. Sağ taraftan iki oyuncu üzerime baskı yaptığı için topu sol ayağıma almam gerekiyordu. Sonra bir çözüm bulmaya çalıştım. Ama basitçe, farklı bir karar vermem gerekiyordu."

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Şöyle devam etti: "Golden sonra önce kendimi toparlamam, derin bir nefes almam ve bu olayı atlatmam gerekiyordu. Elbette hâlâ çok umut vardı, çünkü daha ilk dakikaydı. Maçı tersine çevirmek için hâlâ şansımız vardı."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Fırsatlarımız oldu, ancak maalesef bunları değerlendirmeyi başaramadık. Ayrıca bazı hassas ofsayt kararlarında da biraz şanssızdık. Çoğumuzun daha önce yaşamadığı bir maçtı. Bu kadar çok gol atıp sonra iptal edilmeleri çok tuhaftı."

Neuer, başlama vuruşunun hemen ardından Luis Diaz'ın kendisine geri gönderdiği bir topa hâkim olmakta hata yapmış, top da boş kalede Almanya Ligi tarihinin en hızlı golünü atan Robin Fellhauer'e ulaşmıştı. Bu golle, Kevin Volland ve Karim Bellarabi adına kayıtlı olan 9 saniyelik önceki rekor da kırılmış oldu.

İronik bir şekilde, Volland'ın golü de 2015 yılında yine Neuer'in kalesine gelmişti.

İsmail Jakobs 55. dakikada Bayern için beraberliği getirdi; ardından Rodrigo Ribeiro 64. dakikada Augsburg'u yeniden öne geçirdi, daha sonra yedekten giren Nathanael Brown 80. dakikada skoru eşitledi.

Bu beraberlikle Bayern, ligin zirvesini ele geçirme fırsatını kaçırdı ve 11 puanla, lider Borussia Dortmund'un iki puan gerisinde ikinci sırada kaldı.



