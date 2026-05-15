Neuer (40), Bayern Münih'teki geleceği konusunda kesin kararını verdi

Manuel Neuer, kariyerini Bayern Münih'te sonlandıracak gibi görünüyor. Artık kırk yaşında olan kaleci, Alman şampiyonu ile olan sözleşmesini önümüzdeki sezonun sonuna kadar uzattı. Transfer piyasası uzmanı Fabrizio Romano, bu hafta Neuer'in sözleşme uzatmak üzere olduğunu bildirmişti.

"Bu kararı uzun süre düşündüm ve şimdi çok mutluyum. Burada her şey yolunda: bu takımla herkesi yenebiliriz. Her gün Säbener Straße'ye zevkle gidiyorum ve elimden gelenin en iyisini yapıyorum," diye sevinçle konuştu Neuer, Bayern'in web sitesinde.

"Kaleci kadromuzda birbirimizi sıkı bir birlik olarak destekliyoruz ve çıtayı sürekli yükseltmeye, birbirimizi sürekli teşvik etmeye ve maçlara mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz," dedi tecrübeli kaleci, rakibi Sven Ulreich'in de 2027 ortasına kadar sözleşmesini uzattığını gördü.

CEO Jan-Christian Dreesen, Neuer'i "kulüp tarihinin en iyi transferlerinden biri" olarak nitelendiriyor. "FC Bayern formasıyla neredeyse 600 maça çıktı ve şimdi birlikte on altıncı sezonumuza giriyoruz. Bu, onun olağanüstü önemini neredeyse tam olarak anlatıyor. Manuel, kalecilik mesleğinin sınırlarını genişletti ve kırk yaşında bile hala kendini aşıyor. Bu kaleci, bu kaptan ve bu simge isim hakkında yıllarca daha konuşulacak."

Neuer, 2011 yılında Schalke 04'ten transfer edildi ve 2017'den beri Bayern'de kaptanlık kol bandını takıyor. Bu dev kulüpte 2013 ve 2020 yıllarında iki kez treble kazandı. Avrupa Süper Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası da başarılarına eklenmiştir. Neuer, Bayern ile tam 13 kez lig şampiyonluğu ve 6 kez Almanya Kupası'nı kazandı. Der Rekordmeister formasıyla 597 maça çıktı.

Bayern'in kalecisi 2014 yılında dünya şampiyonu oldu ve Almanya milli takımında 124 kez forma giydi. Neuer, 2024 Avrupa Şampiyonası'nın ardından milli takım kariyerini resmi olarak sonlandırdı. Yine de son aylarda, kısmen Bayern formasıyla sergilediği güçlü performansların da etkisiyle, olası bir geri dönüşe dair söylentiler yeniden gündeme geldi.

Neuer'in Almanya milli takımına muhteşem bir dönüşü birdenbire her zamankinden daha yakın görünüyor. Milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, 40 yaşındaki kaleciyi 55 oyuncudan oluşan Almanya'nın Dünya Kupası ön kadrosuna dahil etti. Kesin kadro muhtemelen 21 Mayıs'ta açıklanacak.