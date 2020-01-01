Netflix, Neymar belgeseli çekiyor

Sporcuların aktüel yaşamlarına dair içeriklerin sayısı artmaya devam ediyor. Sıradaki yıldız Neymar.

PSG'nin yıldız oyuncusu Neymar'ın hayatı belgesel oluyor.

'nın ünlü gazetelerinden Le Parisien'in haberine göre Neymar ile Netflix bir işbirliği içerisindeler. Ünlü online içerik portalı Netflix için çalışan yapım ekibi, Brezilyalı futbolcuyu yakından takip ediyor. İddiaya göre ekibin PSG antrenmanlarını izleme ve kayıt altına alma izni dahi var.

Netflix ile rakibi Amazon Prime arasında spor içerikleri konusunda büyük bir rekabet yaşanıyor.

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Amazon daha önce Sergio Ramos ve Raphael Varane'ı anlatan dizileri yayına sürmüş, ayrıca Marcelo Bielsa ve 'yle ilgili yapımlarıyla beğeni toplamıştı.

Netflix ise ve Sunderland'e yönelik belgesel seriyleriyle büyük ilgi toplamıştı.

Gazeteye göre Neymar, Amazon'dan da teklif almasına rağmen tercihini Netflix'ten yana kullandı.