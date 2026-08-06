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Vinicius JuniorGetty/GOAL
Abobakr El Mokadem

Çeviri:

Net sözler: Arsenal'in yıldızı Vinicius hakkındaki sessizliğini bozdu

Transfers
La Liga
Premier Lig
Real Madrid
Arsenal
Vinicius Junior
R. Calafiori
İspanya
İngiltere
Brezilya
İtalya

Brezilyalı yıldızın geleceği belirsizliğini koruyor

 Arsenal oyuncusu Riccardo Calafiori, kulübünün devam eden yaz transfer döneminde Real Madrid'in yıldızı Brezilyalı Vinicius Junior'ı transfer etme girişimleri hakkındaki görüşünü açıkladı.

Vinicius'un Real Madrid'deki geleceği belirsizliğini koruyor. Sözleşmesinin akıbeti netleşmezken, Brezilyalı oyuncunun ismi Şampiyonlar Ligi ikincisi Arsenal ile anıldı.

 Brezilyalı oyuncunun sözleşmesi Haziran 2027'de sona eriyor ve karar artık Vinicius'un elinde. Real Madrid ilk teklifini yükseltti, ancak bu teklif forvetin taleplerini karşılamadı.

 Tüm bunların ortasında Arsenal oyuncusu Riccardo Calafiori, Brezilyalı oyuncuyla yürütülen görüşme haberleri hakkında, dün Arsenal'in 3-1 kaybettiği Real Betis'e karşı oynanan hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"As" gazetesine göre, İtalyan defans oyuncusuna Bruno Guimaraes ve Vinicius'u çevreleyen söylentiler ile bu iki ismin dünya futbolunun elit sınıfı içinde Arsenal'e katacağı konum soruldu.

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 Calafiori şu yanıtı verdi: "Artık bu seviyedeyiz. Zirvedeyiz ve ligi yeniden kazanmak istiyoruz. Mümkünse geçen sezon olduğumuzdan daha iyi olmak istiyoruz, bu yüzden bu tür oyunculara ihtiyacımız var."

 Guimaraes'in transferinin yaklaşmasıyla birlikte, işler henüz kesinleşmemiş olsa da, Arsenal Vinicius'u da kadrosuna katarsa büyük bir rekabet sıçraması gerçekleştirecek.

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