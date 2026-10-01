Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid teknik ekibi, yıldız oyuncusu Kylian Mbappe ile iyileşme planı konusunda anlaşarak, Barcelona'ya karşı oynanacak merakla beklenen maç öncesinde oyuncunun geri dönüşe hazır hale gelmesini hedefliyor.

Mbappe, uluslararası ara dönemindeki ilk maçta, Türkiye karşısında, attığı golü kutladığı anda sakatlanmasının ardından Fransa Milli Takımı kampından ayrıldı.

Fransız forvet, sol dizinde belirgin bir ağrı hissetti ve hızlıca elini dizine götürdü; ardından oynamaya devam etmeye çalıştı, ancak sürdüremeyip oyundan çıkmak istedi.

Basında yer alan haberlere göre, Mbappe'nin o anda sahadan çıkma kararı daha ciddi bir sakatlığı önlemiş olabilir. Zira Real Madrid, oyuncunun ağrıya rağmen oynamaya devam etmesi halinde sakatlığın büyük olasılıkla ciddi şekilde ağırlaşabileceği ve belki de cerrahi müdahale gerektirebileceği, bunun da çok daha uzun bir yokluk süresine yol açacağı görüşünde.

Ancak oyuncunun İspanya'nın başkentinde geçirdiği tıbbi tetkikler nispeten iç açıcı sonuçlar verdi.

Real Madrid, Mbappe'nin "sol dizin arka kapsülünde aşırı gerilme" yaşadığını açıkladı ve yokluk süresinin yaklaşık iki hafta olacağını öngördü.

Real Madrid risk almak istemiyor

"As" gazetesinin yazdığına göre, Mbappe belirlenen tarihte iyileşse bile, kulübün aldığı bir önlem gereği, bu ayın 10 Ekim'inde Villarreal karşısında büyük olasılıkla forma giymeyecek. Özellikle de kısa bir süre sonra takımı çok daha önemli bir randevu beklerken: 25 Ekim'de Camp Nou'da Barcelona'ya karşı oynanacak El Clasico.

Şu an için Real Madrid, Fransız forvetinin dönüşünde acele etmeyi gerekli görmüyor. Çünkü öncelik, oyuncunun tam anlamıyla hazır hale gelmesini sağlamak ve Barcelona karşılaşmasındaki rolünü etkileyebilecek herhangi bir aksamayı önlemek.

Mourinho'nun onayıyla izin

Mbappe şu anda, Jose Mourinho ve teknik ekibi ile Real Madrid'in sağlık ekibinin onayıyla gerçekleşen bir seyahatte, partneri ve arkadaşlarıyla birlikte Paris'te bir süre geçiriyor.

Kulübün ilgili birimleri, Mbappe'nin şu anki sakatlığının yalnızca aktif dinlenme gerektirdiği ve "Valdebebas"taki Real Madrid Spor Kompleksi'nde bulunmasının iyileşme sürecinde kendisine ek bir avantaj sağlamayacağı görüşünde.

Real Madrid'in Mbappe'nin iyileşme aşamasını yönetme biçiminden söz edilirken "üzerinde anlaşılmış" ve "koordineli" kelimeleri sıkça tekrarlanıyor; bu da tüm adımların oyuncu ile teknik ve sağlık ekipleri arasındaki koordinasyonla atıldığına işaret ediyor.

Mbappe ayrıca perşembe günü Valdebebas'ta yapılan Real Madrid antrenmanlarına da katılmadı. Önümüzdeki hafta içinde çalışmalarını yoğunlaştırmaya başlayacak, ancak Villarreal karşılaşmasına yetişmek gibi belirli bir hedef konulmadan.

El Chiringuito raporuna yanıt

"As" gazetesinin verdiği bilgiler, "El Chiringuito" programının perşembe günü Mbappe ile ilgili söylediklerine bir yanıt niteliğinde geliyor.

Ünlü İspanyol program şunu ortaya attı: "Mbappe, sakatlığına ve tedaviye ihtiyacı olmasına rağmen son iki gün içinde Valdebebas antrenman tesisine uğramadı."

Konuklardan biri şunu belirtti: "Durum kafa karıştırıcı. Fransa'dan sakat olarak geliyor ama oynadığı şehirde tedavi almıyor."

Program, görüşünü video ve fotoğraflarla destekleyerek, sakat forvetin kız arkadaşı Esther Expósito ile birlikte görüldüğü Paris'te bulunduğunu doğruladı.

Bu davranış İspanya'da büyük bir yankı uyandırdı. Ancak bu ilk kez değil; geçen sezon sakatlığı sırasında Sardinya'ya yaptığı seyahat de daha önce benzer bir şaşkınlığa yol açmıştı.

Forvetin, kulübünden ve sağlık ekibinden onay alıp almadığını ise göreceğiz; ki bu büyük olasılıkla gerçekleşmiş durumda. Her halükarda bu durum, kendisini sakatlık numarası yapmakla suçlayanlara güçlü bir koz veriyor.