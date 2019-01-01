Adana Demirspor, Nermin Hodzic'le 3 yıllık sözleşme imzaladı
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twitter/adskulubu
Geçtiğimiz sezonda Süper Lig’e çıkma şansını play off turunda yitiren Adana Demirspor transfere hızlı başladı.
Mavi Şimşekler, Slovenya’nın Domzale takımında forma giyen Boşnak orta saha oyuncusu Nermin Hodzic ile el sıkıştı.
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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, A Spor’a yaptığı açıklamada 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3 yıllığına anlaştıklarını duyurdu.
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Takımdaki üç futbolcu için ciddi teklifler geldiğini de belirten Sancak, tekliflere rağmen kadroyu korumak istediklerini belirtti.
Sancak, transferde forvet, on numara, ön libero ve bek futbolcusu transfer etmek istediklerini de söyledi.