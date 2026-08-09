İspanya Milli Takımı'nın yıldızı Rodri Hernandez'in Manchester City'den Barcelona'ya transferi, iki tarafın sabit bir ücret ile değişken maddeler içeren neredeyse nihai bir anlaşmaya varmasının ardından son aşamalarına yaklaşıyor. Resmi açıklamayı hâlâ engelleyen bazı belirsiz detayların çözülmesiyle transferin önümüzdeki günlerde resmen duyurulması bekleniyor.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi, Katalan kulübünün, City'nin mali talepleriyle Barcelona'nın sunduğu ilk teklif arasındaki büyük farkı daraltmayı başardığını, İngiliz kulübüyle sözleşmesinde yalnızca bir yılı kalan 30 yaşındaki oyuncuyla ise birkaç gün önce nihai bir anlaşmaya varıldığını belirtti.

Gazete, iki tarafın imza işlemini tamamlamak için gerekli belgeleri karşılıklı olarak teati etmekten yalnızca birkaç adım uzakta olduğunu, transferin mali yapısına ilişkin bazı teknik detayların nihai onayının beklendiğini ve bunun İspanyol orta saha oyuncusunun bu hafta başında Blaugrana saflarına katılmasının önünü açtığını açıkladı.

Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, Manchester City teknik direktörü Enzo Maresca'nın Rodri'nin yeni sezon hazırlık antrenmanlarına başlamak üzere önümüzdeki cuma İngiliz takımına katılmasının beklendiğine dair açıklamalarına rağmen transferi mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırmaya kararlı. Ancak son gelişmeler, oyuncunun rotasının artık Katalonya yönünde netleştiğine işaret ediyor.

Alman teknik adam, iki hafta sonra oynanması planlanan La Liga açılış maçına erkenden hazırlanmayı hedefliyor ve resmi müsabakalar başlamadan önce sezon boyunca elinin altında bulunacak kadroyu tanımak istiyor. Transfer döneminin 31 Ağustos'a kadar sürmesi de acil transferlerin sonuçlandırılmasını teknik heyet için en yüksek öncelik hâline getiriyor.

Transfer, oyuncunun tutumunda dramatik bir değişikliğe sahne oldu. Barcelona, ne transfer döneminin başında ne de Dünya Kupası sona erdikten sonra oyuncunun ilk tercihiydi. Rodri'nin Real Madrid'e dair şüpheleri ve Kraliyet Kulübü ile varılan neredeyse nihai bir anlaşmanın resmen hayata geçirilmemiş olması, rotasının değişmesinde belirleyici etkenler oldu.

Flick, Rodri'ye takımdaki diğer dünya şampiyonlarıyla neredeyse aynı zamanda güvenmeyi umuyor. Bu oyuncular, Dünya Kupası'na katılmalarının ardından aldıkları istisnai izinlerin sonrasında önümüzdeki çarşamba günü antrenmanlara başlayacak. Bu da Alman teknik adama yeni sezon başlamadan önce ilk on birini kurmak için daha iyi bir fırsat tanıyor.